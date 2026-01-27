Суд ужесточил приговор стрелявшему рядом со школой жителю Краснодара

Краснодарский краевой суд увеличил срок лишения свободы с 3,5 до 5,5 лет 41-летнему Игорю Дьяченко, который в январе 2024 года стрелял из незаконного оружия по автомобилю возле гимназии в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Изначально Октябрьский районный суд Краснодара признал Дьяченко виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ, ч. 1 ст. 167 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, хулиганство, совершенное с применением оружия, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба и угрозой убийством). По совокупности преступлений ему назначили три года и шесть месяцев колонии общего режима.

Установлено, что 24 января 2024 года Дьяченко нарушал общественный порядок рядом с гимназией №92. Он демонстрировал незаконно приобретенное оружие, а затем выстрелил из него в автомобиль потерпевшего.

Заместитель прокурора Центрального административного округа Краснодара обжаловал приговор, посчитав наказание слишком мягким. Уголовная коллегия краевого суда согласилась с доводами прокуратуры и увеличила срок по ч. 2 ст. 213 УК РФ с одного года до трех лет.

Окончательный приговор составил пять лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Решение вступило в законную силу.

Алина Зорина