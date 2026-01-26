Главные новости за 26 января. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 26 января в Славянске-на-Кубани обломки беспилотных летательных аппаратов упали на территории десяти частных домовладений. Как сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский, повреждены кровли домов и навесы, в зданиях выбиты стекла.

На трассе между Краснодаром и Горячим Ключом столкнулись около 20 машин. К ликвидации последствий аварий были привлечены представители краевого управления ГИБДД и владельца автодороги. Водителям рекомендовано по возможности воздержаться от поездок по данному участку.

Общая площадь пострадавших от засухи на Кубани в 2025 году озимых и яровых культур превысила 1 млн га. Общий ущерб в региональном сельском хозяйстве от непогоды прошлого года исчисляется миллиардами рублей.

В декабре 2025 года общий объем продаж печатных изданий в Краснодарском крае вырос на 13% по сравнению с ноябрем того же года. Самой популярной книгой у жителей региона стал психологический роман японского писателя Гэнки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут».

В 2025 году на Кубани количество вакансий для промышленных альпинистов выросло на 115%. Рынок труда Краснодарского края перешел от фазы активного роста к состоянию баланса и стабилизации.

В Анапе завершился конкурс по отбору кандидатур на должность главы города-курорта. На участие подали заявки 18 кандидатов.

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству исковое заявление ООО «Глобалтрак Лоджистик» к ООО «Кубань-Вино». Сумма исковых требований составляет 1,9 млн руб. Предметом спора стало возмездное оказание услуг. Рассмотрение дела назначено на 28 января.

Ожидается, что в 2026 году инвестиции в сельское хозяйство Краснодарского края составят 61,6 млрд руб. Прогнозное пополнение региональной казны от налоговых поступлений в отрасли достигнет 50 млрд руб.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал предпринимателю Андрею Марченко, владельцу сети отелей Marton, в удовлетворении жалобы на решение ФНС о доначислении налогов, пеней и штрафов на сумму 231,9 млн руб.

В Краснодарском крае сотрудники полиции пресекли попытку организации двойного убийства, мотивом которого стал имущественный спор между родственниками. Подозреваемый планировал устранить двоюродного брата и его супругу, чтобы единолично завладеть наследством.