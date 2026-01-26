В 2025 году на Кубани количество вакансий для промышленных альпинистов выросло на 115%

Рынок труда Краснодарского края в 2025 году перешел от фазы активного роста к состоянию баланса и стабилизации, следует из анализа «Авито Работы», подготовленного для «Ъ-Кубань». Как отметил региональный представитель сервиса в ЮФО Дмитрий Телегин, объем предложений оставался высоким, однако динамика по сегментам оказалась неоднородной. Вакансий на рабочие и линейные позиции за год стало на 8% больше, тогда как в офисном сегменте существенного прироста зафиксировано не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

При этом внутри категорий сформировались точки опережающего спроса. Среди офисных профессий в 1,6 раза выросло число вакансий для банковских работников и операторов чатов. Также заметное увеличение предложений отмечено для менеджеров по работе с маркетплейсами, инженеров и специалистов служб поддержки. Средние предлагаемые зарплаты в этих профессиях в 2025 году колебались от 56 тыс. до 92 тыс. руб. в месяц.

В сегменте рабочих профессий наиболее выраженный рост продемонстрировали вакансии промышленных альпинистов (+115% по сравнению с 2024 годом) и водителей грузового транспорта (+110%). Существенный прирост спроса зафиксирован также на сельскохозяйственных рабочих, фасадчиков и швей. Уровень предлагаемых зарплат в этих категориях в 2025 году составлял от 64 тыс. до 132 тыс. руб. в месяц.

В «Авито Работе» отмечают, что складывающаяся структура спроса и предложения указывает на постепенную стабилизацию регионального рынка труда, при которой работодатели и соискатели все чаще находят равновесие по ключевым профессиям.

Вячеслав Рыжков