Инвестиции в сельское хозяйство Кубани в 2026 году ожидаются на уровне 62 млрд

Ожидается, что в 2026 году инвестиции в сельское хозяйство Краснодарского края составят 61,6 млрд руб. Прогнозное пополнение региональной казны от налоговых поступлений в отрасли достигнет 50 млрд руб. Об этом в интервью «Review. Ъ-Кубань» рассказал вице-губернатор Андрей Коробка.

По его словам, ключевыми ориентирами 2026 года станут: значительное увеличение объемов производства сельхозпродукции, сохранение высоких темпов развития пищевой промышленности и поддержка инвестиционной активности.

«Планируется увеличить объем производства сельхозпродукции до 673 млрд руб. Отгрузка пищевой продукции ожидается на уровне 800 млрд руб. с ростом индекса производства до 105,6%»,— говорит господин Коробка.

В регионе планируется также продолжить работу над созданием новых сортов ключевых сельхозкультур, которые были бы адаптированы к меняющимся климатическим условиям Кубани. «Развитие селекции и семеноводства — это одна из национальных целей агропрома на ближайшие годы. Стоит задача нарастить долю сева отечественных семян на уровне не менее 70%. Считаю ее выполнимой абсолютно по всем культурам, аграрная наука сегодня достаточно сильная»,— говорит чиновник.

По его словам, в настоящее время озимые культуры, рис, рапс, сою кубанские аграрии возделывают из отечественных семян. По сахарной свекле в 2025 году российскими семенами на Кубани засеяли почти 20% площади, по кукурузе — 60%.

В животноводстве власти планируют продолжить внедрение передовых методов селекции КРС, позволяющих повысить производительность молочного стада.

«Будем развивать малые формы хозяйствования через механизмы кооперации. Безусловный приоритет — создание комфортных условий жизни на селе и подготовка квалифицированных кадров для аграрного сектора»,— говорит Андрей Коробка.

Также, по его словам, в крае планируется увеличить объемы несырьевого экспорта продукции АПК, достигнув показателя в размере почти $2,8 млрд. «Эти усилия позволят укрепить как экономическую устойчивость региона, так и занять достойное место на международной арене»,— сказал чиновник.

Он отметил, что господдержка в 2026 году будет направлена на обеспечение продовольственной безопасности и снижение зависимости от импорта. Ее общий объем составит 10,4 млрд руб.

Василий Хитрых