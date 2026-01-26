Компаньон экс-судьи ВС РФ Момотова проиграл налоговый спор на 231,9 млн рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал предпринимателю Андрею Марченко, владельцу сети отелей Marton, в удовлетворении жалобы на решение ФНС о доначислении налогов, пеней и штрафов на сумму 231,9 млн руб. Ранее аналогичное решение принял Арбитражный суд Краснодарского края, сообщает «Ъ».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, налоговая проверка выявила в компаниях, подконтрольных господину Марченко, признаки дробления бизнеса, что позволяло применять упрощенную систему налогообложения и занижать обязательные платежи. Проверка охватывала период с 2020 по 2022 год.

По данным ФНС, недоимка по НДС составила 168 млн руб., по НДФЛ — 46 млн руб., по налогу на имущество физических лиц — 11 млн руб. Дополнительно налоговым органом были начислены штрафы за нарушение налогового законодательства.

Оспаривая доначисления, Андрей Марченко указывал, что его бизнес якобы освобожден от налоговых проверок в связи с участием в СВО. Суд, однако, пришел к выводу, что соответствующие льготы не распространяются на лиц, заключивших контракт с Минобороны РФ. Кроме того, как указано в судебных актах, предприниматель привлекается к уголовной ответственности по делу о дезертирстве.

По данным прокуратуры, Андрей Марченко вел бизнес совместно с Виктором Момотовым — бывшим председателем Совета судей РФ и экс-судьей Верховного суда. Осенью 2025 года Виктор Момотов подал в отставку на фоне антикоррупционного разбирательства, по итогам которого у него было изъято имущество на сумму около 9 млрд руб.

Никита Бесстужев