МВД: На Кубани предотвратили двойное заказное убийство из-за наследства

В Краснодарском крае сотрудники полиции пресекли попытку организации двойного убийства, мотивом которого стал имущественный спор между родственниками. Как сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый планировал устранить двоюродного брата и его супругу, чтобы единолично завладеть наследством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / IrinaVolk_MVD Фото: t.me / IrinaVolk_MVD

Как установили оперативники, мужчина оценил жизнь родственников в 1,5 млн руб. и передал предполагаемому исполнителю преступления задаток в размере 1 млн руб. После передачи денег подозреваемого задержали в пригороде Анапы.

На основании материалов, собранных сотрудниками полиции, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30, 33 и 105 УК РФ (покушение на убийство и организация убийства). Фигуранта заключили под стражу. Ход расследования находится на контроле правоохранительных органов.

Как писал «Ъ-Кубань», житель Анапы длительное время конфликтовал с родственниками из-за недвижимости на курорте. В декабре 2025 года он решил устранить двоюродного брата и его жену.

Никита Бесстужев