На Кубани в 2025 году от засухи пострадали посевы на площади свыше 1 млн га

Общая площадь пострадавших от засухи на Кубани в 2025 году озимых и яровых культур превысила 1 млн га. Об этом в интервью «Review. Ъ-Кубань» рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. По его словам, общий ущерб в региональном сельском хозяйстве от непогоды прошлого года исчисляется миллиардами рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Особенно пострадали зерновые и масличные культуры, сахарная свекла. В то же время в масштабах страны наш урожай зерновых и зернобобовых культур оказался наивысшим — около 11,2 млн тонн. По рису мы продолжаем лидировать, собрано свыше 830 тыс. тонн. По масличной группе валовой сбор всех культур — подсолнечника, сои и рапса — превысил 1 млн тонн. Здесь хочу отметить заслугу наших ученых, которые на протяжении всего сезона сопровождали аграриев — давали рекомендации по уходным работам, реанимировали часть посевов»,— рассказал господин Коробка.

Также, по его словам, влияние погодных условий в прошлом году ощутили и садоводческие хозяйства. В частности, отмечает вице-губернатор, возвратные заморозки и последующая засуха негативно сказались на производстве фруктов и ягод.

«Урожай ниже предыдущего года — 510 тыс. тонн. Но он, между тем, вошел в пятерку лучших в истории края и считается одним из высших в стране. По сбору винограда достигнут рекорд — 313 тыс. тонн. В истории Кубани такого никогда не было»,— говорит Андрей Коробка.

Как ранее сообщал в интервью «Review. Ъ-Кубань» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, кубанские аграрии также собрали в 2025 году 6,6 млн тонн сахарной свеклы, более 980 тыс. тонн масличных и около 750 тыс. тонн овощей. «Агропромышленный комплекс не просто драйвер экономики, но и гарант продовольственной безопасности, ему особое внимание и системная поддержка — совокупный объем в этом году составил 15,8 млн руб.»,— подчеркнул глава региона.

Андрей Коробка подчеркнул, что страховой системой защищена лишь треть сельскохозяйственных площадей в крае. Особенно это касается, по его словам, фермерских хозяйств, где было застраховано менее 15% пострадавших посевов.

«Причина — небольшие хозяйства все еще рассматривают страхование как лишние расходы, оправдываясь низким уровнем вероятности наступления страхового случая. Считаю, что здесь со стороны аграриев должно быть более ответственное отношение. Вложение средств в систему страхования значительно снижает риск финансовых потерь в случае форс-мажорных обстоятельств. Цена потерянного урожая будет гораздо выше вложений в страхование. Тем более что агрострахование ежегодно субсидируется»,— резюмировал вице-губернатор.

Полный текст интервью читайте в разделе «Review. Ъ-Кубань».

Василий Хитрых