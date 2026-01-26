«Глобалтрак Лоджистик» подала в суд на «Кубань-Вино» на 1,9 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству исковое заявление ООО «Глобалтрак Лоджистик» к ООО «Кубань-Вино». Сумма исковых требований составляет 1,9 млн руб. Предметом спора стало возмездное оказание услуг. Рассмотрение дела назначено на 28 января, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Глобалтрак Лоджистик» зарегистрировано в 2013 году в Ногинске. Основной вид деятельности — деятельность автомобильного грузового транспорта. Генеральным директором предприятия значится Олег Хаустов. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 166,5 млн руб.

ООО «Кубань-Вино» зарегистрировано в 2003 году. Управляющая компания — ООО «РСХБ-ФИНАНС». Чистая прибыль компании в 2024 году составила 754,1 млн руб. Основной вид деятельности — производство вина из винограда.

Елена Турбина