Продажи книг на Кубани увеличились на 13% в конце 2025 года

В декабре 2025 года общий объем продаж печатных изданий в Краснодарском крае вырос на 13% по сравнению с ноябрем того же года. Самой популярной книгой у жителей региона стал психологический роман японского писателя Гэнки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут». Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Структура продаж в Краснодарском крае показала преобладание художественной литературы — она составила 50% от общего объема покупок. Нонфикшн занял 25% рынка, детские произведения — 15%. В конце 2025 года жители региона отдавали предпочтение зарубежным авторам. Их доля составила около 70% от всех приобретенных книг, тогда как на отечественных писателей пришлось 30%.

В топ-10 проданных в декабре 2025 года книг в Краснодарском крае, по данным «Читай-город», также вошли «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки, «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, «Скорбь сатаны» Марии Корелли, «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля, «1984» Джорджа Оруэлла, «Перекресток воронов» Анджея Сапковского, «Атомные привычки» Джеймса Клира, «Восхитительная ведьма» Анны Джейн и «Снежная ловушка мистера Куина» Бобби Брауна.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе маркетплейса Wildberries, в рейтинг наиболее покупаемых книг онлайн также вошло произведение «Если все кошки в мире исчезнут». Второе и третье места по спросу заняли книги Анны Джейн: «Поклонник» и «Твое сердце будет разбито», а также «Восхитительная ведьма» в двух частях, «Разреши любить» и «Запрети любить», «Ненависть. Любовь». По данным аналитиков, такая популярность писателя характерна не только для Краснодарского края, но и для России в целом.

Популярностью на маркетплейсе также пользовались зимний роман Катарины Херцог «Книжная деревушка в Шотландии», романтическая проза Даны Делон «Амур и Психея. Повелители сердец» и классическое произведение Агаты Кристи «Рождество Эркюля Пуаро».

В сегменте детской литературы лидировал подарочный набор из шести книг «Щенячий патруль: Рождественские спасатели». Высокий спрос отмечался на развивающие издания, энциклопедии для малышей, сборники стихов и сказок. Впервые в топе появилась книга «Лабубу, лес забытых имен».

В пресс-службе Wildberries отметили, что жители Краснодарского края традиционно предпочитают любовные романы и детективы. Исключением стал сборник цитат Джейсона Стэтхема, оборот которого в декабре превысил 2 млн руб.

Алина Зорина