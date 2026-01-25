Главные новости за неделю 19–25 января. Кавказ

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ застрелили ответным огнем 44-летнего жителя Кисловодска, подозреваемого в подготовке к совершению террористического акта. На месте происшествия правоохранители обнаружили пистолет Макарова, ручную гранату Ф-1 и рюкзак с самодельным взрывным устройством, изготовленным из компонентов иностранного производства.

Правительство Дагестана направит 110 млн руб. из республиканского бюджета на благоустройство пляжных зон в 2026 году. Работы охватят более 16,6 га побережья Каспийского моря в городах Каспийск и Избербаш, а также в селах Зеленоморск Карабудахкентского района и Арабляр Дербентского района.

В Ставропольском крае председателя общественной организации, занимающейся развитием уличной культуры и спорта, арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (п.4 ст.159 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Речь идет о генеральном директоре премии «Кардо» Валентине Работенко, уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Российские виноделы в 2025 году значительно нарастили выпуск виноградных вин, особенно на Северном Кавказе. Общий объем по стране достиг 36,9 млн дал, что превысило прошлогодний показатель на 13,6%. Регионы Северо-Кавказского федерального округа отличились рекордным скачком — производство выросло в 1,4 раза и составило 7,6 млн.

Дорогу к Махачкалинскому морскому торговому порту планируют полностью ввести в эксплуатацию в конце 2026 года, сообщает пресс-служба правительства республики. Власти республики называют ее одним из ключевых инфраструктурных проектов для коридора «Север–Юг» и разгрузки центра Махачкалы.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев заявил в своем Telegram-канале о рекордном росте туристического потока: в 2025 году город принял более 541 тыс. туристов против 270 тыс. в 2019 году. Эта цифра отражает уверенную динамику восстановления и развития курорта после пандемии.

Ставропольский край улучшил позиции в общероссийском рейтинге регионов с низким уровнем преступности и занял 27-е место по итогам 2025 года. Эксперты РИА Новости подготовили исследование на основе данных МВД РФ, учитывая количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник в 2025 году принял свыше 650 тыс. посетителей, что на 9,2% меньше рекордных 716 тыс. человек 2024 года.

Арбитражный суд Ставропольского края рассматривает дело о взыскании экологического ущерба в размере 218,6 млн рублей с ООО «Восход». Иск подало Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Конкурсный управляющий обанкротившейся ставропольской компании «Шоколенд» подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 10 физических лиц и двух организаций. Солидарно с Валерия Черницова и Оксаны Молчановой он требует взыскать более 501 млн руб.