Кисловодск удвоил турпоток по сравнению с доковидным периодом

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев заявил в своем Telegram-канале о рекордном росте туристического потока: в 2025 году город принял более 541 тыс. туристов против 270 тыс. в 2019 году. Эта цифра отражает уверенную динамику восстановления и развития курорта после пандемии. Город располагает 248 коллективными средствами размещения с общей коечной емкостью 19 682 места, включая 45 санаториев, 93 гостиницы, 86 гостевых домов, два медицинских пансионата, 12 пансионатов, три клиники и шесть хостелов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Евгений Моисеев объясняет успех модернизацией инфраструктуры: власти благоустраивают улицы, создают новые туристические маршруты и обновляют существующие достопримечательности. Кисловодск привлекает уникальными минеральными источниками и горными пейзажами, что делает его магнитом для оздоровительного отдыха. По данным администрации, в 2024 году город посетили 515 тыс. человек, а на 2025 год прогнозировали до 600 тыс. гостей. Фактические итоги превысили ожидания: за январь-ноябрь 2025 года в гостиницах и санаториях отдохнули свыше 500 тыс. человек, что на 5,2% больше, чем годом ранее.

Рост турпотока подтверждают независимые источники. В первом полугодии 2025 года коллективные средства размещения приняли более 256 тыс. туристов — на 12,7% больше, чем в 2024-м, а по данным сотовых операторов общее число посетителей превысило 960 тыс., из них свыше 600 тыс. остались на несколько суток. За первые пять месяцев 2025-го приехали 208 тыс. человек (+14% к прошлому году), а загрузка объектов размещения достигла пиковых значений. Мэр подчеркивает вклад в экономику: за три года число постояльцев в гостиницах выросло на 42%, с 140 тыс. в 2023-м до прогнозных 200 тыс.+ в 2025 году.

В декабре 2025 года чиновники отметили досрочное выполнение нацплана по удвоению турпотока к 2030 году и поставили новую цель — еще раз удвоить его к тому сроку. Начальник управления по культуре, курортам и туризму Элеонора Даниэльян сообщила ТАСС, что власти развивают не только бальнеологию, но и культурные события, спорт и экстрим. По итогам 2024 года турпоток уже на 70% превысил доковидный уровень, а первое полугодие принесло около 900 тыс. посетителей — новый исторический рекорд.

Эксперты связывают бум с расширением инфраструктуры: емкость курорта выросла на 20% за счет новых гостиниц всех ценовых категорий. Туристы приезжают не только из РФ, но и из других стран — их доля достигает 5% и растет.

Станислав Маслаков