На Ставрополье главу премии уличной культуры арестовали за хищение 4 млн рублей

В Ставропольском крае председателя общественной организации, занимающейся развитием уличной культуры и спорта, арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (п.4 ст.159 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Речь идет о генеральном директоре премии «Кардо» Валентине Работенко, уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Как сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры, НКО получила из краевого бюджета субсидию 215 млн руб. на мероприятия для развития и поддержки уличной культуры и спорта. По версии следствия, руководитель организации совместно с иными лицами похитил более 4 млн руб. из этой суммы. Оба предполагаемых соучастника руководителя НКО также заключены под стражу.

По данным РИА Новости, в премии «Кардо» в 2025 году приняли участие 3 тыс. человек из 58 стран мира. Гранд финал конкурса прошел в Ставрополе с 21 по 24 августа. На нем были объявлены победители по 12 направлениям и лауреаты премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта.

Мария Иванова