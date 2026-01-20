Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ФСБ ликвидировала жителя Кисловодска при подготовке к теракту

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ ликвидировали жителя 44-летнего жителя Кисловодска, который готовился к совершению террористического акта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Личность мужчины была установлена в ходе расследования подготовки террористического акта в отношении военнослужащих российской армии, предотвращенного в декабре 2025 года в Ставрополе. При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

Отмечается, что пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. На месте происшествия правоохранители обнаружили пистолет Макарова, ручную гранату Ф-1 и рюкзак с самодельным взрывным устройством, изготовленным из компонентов иностранного производства.

Константин Соловьев

