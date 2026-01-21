Дагестан в 2026 году выделит 110 млн рублей на пляжи Каспия

Правительство Дагестана направит 110 млн руб. из республиканского бюджета на благоустройство пляжных зон в 2026 году. Работы охватят более 16,6 га побережья Каспийского моря в городах Каспийск и Избербаш, а также в селах Зеленоморск Карабудахкентского района и Арабляр Дербентского района. Министерство туризма и народно-хозяйственного потенциала (Минтуризма) уже разработало проектно-сметную документацию и схемы размещения объектов, а земельные участки передали в постоянное пользование ГБУ «Туристический центр РД» для централизованного контроля.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Министр Эмин Мерданов доложил о планах председателю правительства Абдулмуслиму Абдулмуслимову на рабочей встрече в декабре 2025 года. Решение связывают с ростом туристического потока: власти стремятся повысить привлекательность побережья, где ежегодно отдыхают сотни тысяч человек. Подрядчики создадут современные зоны отдыха с навесами и скамейками, проложат пешеходные и велосипедные маршруты, усилят меры безопасности.

Минтуризма совместно с Роспотребнадзором и ГИМС МЧС провело предварительную проверку: пять пляжей получили санитарно-эпидемиологические заключения, шесть встали на учет в инспекции по маломерным судам. Работы завершат до начала купального сезона летом 2026 года, чтобы отдыхающие сразу оценили обновления.

Инициатива продолжает серию инвестиций в туризм. В 2025 году субсидии на 60 млн руб. пошли на обустройство пешеходной тропы вдоль крепостной стены в Гунибе, смотровой площадки в Сулейман-Стальском районе, водопада Тобот и «Каменной чаши» в Хунзахе — проект длился три года. В Махачкале достраивают информационный центр для туристов. Эти шаги уже повысили посещаемость: Дагестан укрепляет позиции курортного региона на Каспии в качестве бюджетной альтернативы черноморским курортам.

Станислав Маслаков