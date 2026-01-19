Ставрополье поднялось на 27 место среди регионов по уровню преступности

Ставропольский край улучшил позиции в общероссийском рейтинге регионов с низким уровнем преступности и занял 27-е место по итогам 2025 года. Эксперты РИА Новости подготовили исследование на основе данных МВД РФ, учитывая количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Ставропольском крае этот показатель составил 104,4 случая — на 2,6% меньше, чем в 2024 году, когда Ставрополье занимало более низкую позицию с 107,2 преступлениями на 10 тыс. человек. Снижение демонстрируют и тяжкие с особо тяжкими преступлениями: их число упало до 32,5 на 10 тыс. жителей (-6,7% к прошлому году), что говорит о работе местных правоохранителей по профилактике рецидивов и оперативному реагированию.

Эксперты связывают успех Ставрополья с комплексными мерами: усилиями по борьбе с организованной преступностью, ростом патрулирования в сельских районах и цифровизацией учета правонарушений. В 2025 году край сократил общее число инцидентов на 1,8% по сравнению со среднероссийским уровнем (131 преступление на 10 тыс. жителей), хотя в СКФО сохраняются контрасты. Северная Осетия отстала, заняв 45-е место с 125,6 преступлениями на 10 тыс. человек (-18,6% за год), где власти отметили вклад в снижение рейдерских захватов и бытовых конфликтов.

В Северо-Кавказском федеральном округе Чеченская Республика лидирует на 1 месте с минимальными 15,8 преступлениями на 10 тыс. жителей (-3,5%), Ингушетия следует за ней на 2 месте с 37,4 (+3,1%), Дагестан — на 3 с 41,6 (-2,3%), несмотря на рост тяжких преступлений на 15,3% из-за клановых разборок. Кабардино-Балкария заняла 4 место (69,2), Карачаево-Черкессия — 18 (94,5), что может говорить как о более строгом контроде на Кавказе, так и об особенностях учета преступлений, особенно в отдельных регионах и по некоторым категориям.

Аналитики РИА Рейтинга отмечают тренд на снижение по России — 1911,3 тысячи преступлений за год (-1,8%), но предупреждают о рисках киберпреступлений и мошенничества в 2026 году. В Ставрополе власти планируют дополнительные инвестиции в камеры видеонаблюдения и дроны для патрулирования, опираясь на успех 2025 года.

Последнее 85 место в рейтинге заняла Карелия с худшим показателем 183,3 случая на 10 тыс. жителей (-15,4%), что эксперты объясняют удаленностью и алкоголизмом в малых городах.

Станислав Маслаков