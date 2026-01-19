Ставрополье поднялось на 27 место среди регионов по уровню преступности
Ставропольский край улучшил позиции в общероссийском рейтинге регионов с низким уровнем преступности и занял 27-е место по итогам 2025 года. Эксперты РИА Новости подготовили исследование на основе данных МВД РФ, учитывая количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
В Ставропольском крае этот показатель составил 104,4 случая — на 2,6% меньше, чем в 2024 году, когда Ставрополье занимало более низкую позицию с 107,2 преступлениями на 10 тыс. человек. Снижение демонстрируют и тяжкие с особо тяжкими преступлениями: их число упало до 32,5 на 10 тыс. жителей (-6,7% к прошлому году), что говорит о работе местных правоохранителей по профилактике рецидивов и оперативному реагированию.
Эксперты связывают успех Ставрополья с комплексными мерами: усилиями по борьбе с организованной преступностью, ростом патрулирования в сельских районах и цифровизацией учета правонарушений. В 2025 году край сократил общее число инцидентов на 1,8% по сравнению со среднероссийским уровнем (131 преступление на 10 тыс. жителей), хотя в СКФО сохраняются контрасты. Северная Осетия отстала, заняв 45-е место с 125,6 преступлениями на 10 тыс. человек (-18,6% за год), где власти отметили вклад в снижение рейдерских захватов и бытовых конфликтов.
В Северо-Кавказском федеральном округе Чеченская Республика лидирует на 1 месте с минимальными 15,8 преступлениями на 10 тыс. жителей (-3,5%), Ингушетия следует за ней на 2 месте с 37,4 (+3,1%), Дагестан — на 3 с 41,6 (-2,3%), несмотря на рост тяжких преступлений на 15,3% из-за клановых разборок. Кабардино-Балкария заняла 4 место (69,2), Карачаево-Черкессия — 18 (94,5), что может говорить как о более строгом контроде на Кавказе, так и об особенностях учета преступлений, особенно в отдельных регионах и по некоторым категориям.
Аналитики РИА Рейтинга отмечают тренд на снижение по России — 1911,3 тысячи преступлений за год (-1,8%), но предупреждают о рисках киберпреступлений и мошенничества в 2026 году. В Ставрополе власти планируют дополнительные инвестиции в камеры видеонаблюдения и дроны для патрулирования, опираясь на успех 2025 года.
Последнее 85 место в рейтинге заняла Карелия с худшим показателем 183,3 случая на 10 тыс. жителей (-15,4%), что эксперты объясняют удаленностью и алкоголизмом в малых городах.