Производство виноградного вина на Северном Кавказе в 2025 году выросло в 1,4 раза

Российские виноделы в 2025 году значительно нарастили выпуск виноградных вин, особенно на Северном Кавказе. Общий объем по стране достиг 36,9 млн дал, что превысило прошлогодний показатель на 13,6%. Регионы Северо-Кавказского федерального округа отличились рекордным скачком — производство выросло в 1,4 раза и составило 7,6 млн дал, пишет ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Дагестане виноделы произвели 2,2 млн дал, увеличив выпуск на 42,6% по сравнению с 2024 годом. Кабардино-Балкария показала взрывной рост на 81% — до 1 млн дал. Северная Осетия нарастила производство на 37%, выпустив 3,4 млн дал. Ставропольский край увеличил объемы на 55% до 953,7 тыс. дал, продолжив тенденцию, заметную уже в первом полугодии, когда регион произвел 393,2 тыс. дал — на 30% больше, чем годом ранее.

Эксперты связывают успех Северного Кавказа с расширением виноградников и благоприятными условиями для культивации. В Северной Осетии урожай винограда вырос на 28% до 2,9 тыс. тонн благодаря новым плодоносящим площадям. Дагестан собрал 302 тыс. тонн винограда — второй результат в России после Краснодарского края с его 305 тыс. тонн. Планы властей предусматривают рост площадей в Дагестане до 34,7 тыс. га к 2035 году, с упором на собственные саженцы.

Южный федеральный округ остается лидером с 25,5 млн дал, несмотря на весенние заморозки и летнюю засуху. Краснодарский край произвел 15,5 млн дал — рост на 9%. Крым выпустил 7,04 млн дал с приростом 2%, Адыгея нарастила производство на 12% до 1,8 млн дал.

Данные Росалкогольтабакконтроля подтверждают тенденцию: виноградные вина растут, тогда как водка упала на 4,2%, игристые — прибавили 7,7% до 18,96 млн дал.

Этот рост укрепляет позиции российского виноделия на фоне спада в других алкогольных категориях, таких как плодовые напитки, упавшие на 67,5%. Виноделы Северного Кавказа инвестируют в модернизацию, что обещает дальнейший подъем в 2026 году.

Станислав Маслаков