Посещаемость Кавказского заповедника упала на 9,2% в 2025 году

Кавказский государственный природный биосферный заповедник в 2025 году принял свыше 650 тыс. посетителей, что на 9,2% меньше рекордных 716 тыс. человек 2024 года. Турпоток на десяти летних эколого-туристических маршрутах, открытых с июня по октябрь, остался стабильным — около 100 тыс. туристов, отметили в пресс-службе ФБГУ «Кавказский заповедник». Лидером среди маршрутов стал №30 «Через горы к Черному морю, через приют Фишт» с 50 тыс. гостей, второе место занял №24 на Бзерпинский карниз с 15 тыс. человек.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Посещение маршрутов №8 «Через перевал Аишха к Черному морю» и №12 «Урочище Имеретинка» в Карачаево-Черкесии и Псебае выросло в 2,5 раза и превысило 10 тыс. туристов. Рекреационные объекты сохранили популярность: экоцентр «Гузерипль» в Адыгее привлек 100 тыс. человек, Тисо-самшитовая роща в Хосте — 105 тыс., дендропарк «Южные культуры» в Сириусе — более 300 тыс. Эти цифры почти не изменились по сравнению с 2024 годом, когда общий турпоток установил рекорд.

Заповедник лидирует по посещаемости среди всех российских заповедников последние годы: в 2023 году он принял 622 тыс. гостей, обогнав Дагестанский. Погодные условия определяют динамику туризма — они влияют на сроки открытия летних троп общей длиной 400 км. В 2025 году заповедник рассчитывал на 630 тыс. посетителей, но итог оказался чуть ниже.

Рекреационные зоны работают круглогодично и меньше зависят от капризов природы. За новогодние праздники 2025/2026 годов их посетили десятки тысяч человек, несмотря на сильный снегопад в горах Красной Поляны. Сотрудники оперативно устранили последствия, объекты функционируют в штатном режиме. Заповедник занимает 300 тыс. га на территории Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии и остается вторым по величине горно-лесным в Европе.

Станислав Маслаков