Дорогу к морпорту Махачкалы за 8,9 млрд рублей планируют достроить в 2026 году

Дорогу к Махачкалинскому морскому торговому порту планируют полностью ввести в эксплуатацию в конце 2026 года, сообщает пресс-служба правительства республики. Власти республики называют ее одним из ключевых инфраструктурных проектов для коридора «Север–Юг» и разгрузки центра Махачкалы.

Проект предполагает строительство новой четырехполосной подъездной магистрали от федеральной трассы Р-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала» до улично-дорожной сети столицы Дагестана, с выходом на улицу Мирзабекова. Протяженность дороги составит 6,2 км при ширине проезжей части 14,5 м, движение организуют по двум полосам в каждом направлении. На всем протяжении трассы предусмотрят освещение, систему водоотвода, вынос и переустройство инженерных коммуникаций, включая линии электропередачи и газопровод, а также устройство опор надземного пешеходного перехода и подпорных стен на сложных участках. Сейчас на объекте идут работы по строительству путепроводов, устройству водоотводной системы и демонтажу зданий в полосе отвода.

Стоимость проекта власти оценивают в 8,8–8,9 млрд руб., финансирование ведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», что позволяет растянуть строительно-монтажные работы на 2025–2026 годы. Разработка проектно-сметной документации завершилась к осени 2024 года, в начале октября объект получил положительное заключение государственной экспертизы, после чего в начале 2025 года стартовали конкурентные процедуры по выбору подрядчика; заключить контракт планировали в марте 2025 года. Региональные власти подчеркивают, что новая дорога обеспечит круглосуточный подъезд к порту, уменьшит транзит тяжелого транспорта через жилые кварталы и сократит для автомобилистов путь от северо-западной окраины Махачкалы до центра города с примерно 35 до 10 минут.

О планах по возведению подъездной дороги власти Дагестана официально заявляли не менее чем за два–три года до выхода стройки на активную фазу: сначала называли ориентиром 2025 год, затем сроки сдвинули на конец 2026 года и уточнили стоимость работ. Параллельно республика готовит проект другой подъездной дороги, которая должна связать северный обход Махачкалы с площадкой «сухого порта» площадью около 210 га, что в перспективе позволит сформировать единую логистическую связку морского и тылового терминалов. В совокупности эти проекты должны перераспределить грузопотоки в обход перегруженных городских улиц, уменьшить экологическую нагрузку на Махачкалу и увеличить пропускную способность портовой инфраструктуры региона.

Станислав Маслаков