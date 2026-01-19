На Ставрополье Росприроднадзор взыскивает с застройщика 218 млн рублей за свалку

Арбитражный суд Ставропольского края рассматривает дело о взыскании экологического ущерба в размере 218,6 млн рублей с ООО «Восход». Иск подало Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Ведомство требует компенсации вреда, нанесенного почвам в результате незаконного размещения отходов на земельном участке в Шпаковском районе. Дело возбуждено в апреле 2024 года, к участию привлечено Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Восход» зарегистрировано в 1992 году в Шпаковском районе Ставропольского края. Основной вид деятельности предприятия — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 60 тыс. руб. Учредителем компании является Анна Вальчук. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

ООО «Восход» оспаривает требования, указывая на нарушения при проведении проверки. Компания утверждает, что контролёры не направили акт выездного обследования и не вели обязательную видеосъёмку при осмотре и отборе проб.

«В ходе контрольных мероприятий не установлено лицо, являющееся непосредственным причинителем вреда»,— отмечают представители ответчика. Они подчеркивают, что нынешний собственник Анна Вальчук приобрела долю в уставном капитале в апреле 2023 года, а проверка состоялась через пять месяцев. По их словам, общество не вело деятельность на проверяемой территории.

Росприроднадзор возражает против доводов компании. Ведомство поясняет, что обследование проводилось на общедоступной территории, где видеофиксация не требуется согласно федеральному закону о госконтроле.

«Если собственник отходов не установлен, то собственником отходов является юридическое лицо, ответственное за территорию, на которой установлены отходы»,— указывает управление.

На заседании 18 сентября 2025 года ответчик предоставил договор с ООО «Промбезопасность» на вынос отходов, заключенный 9 сентября. Представитель компании сообщил, что навалы отходов на участке в настоящее время отсутствуют. Следующее заседание по делу назначено на 2 февраля.

Тат Гаспарян