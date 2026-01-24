С экс-руководителей ООО «Шоколенд» на Ставрополье взыскивают 501 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившейся ставропольской компании «Шоколенд» подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 10 физических лиц и двух организаций. Солидарно с Валерия Черницова и Оксаны Молчановой он требует взыскать более 501 млн руб., сообщается на портале ЕФРСБ.

Среди привлекаемых к ответственности — Валерий Черницов, Оксана Молчанова (Савина), компании ООО «МОК» и ООО «НКФ», а также восемь других физических лиц: Елена Зимина, Аза Серебрянская, Андрей Ходунов, Виктор Москаленко, Ульяна Балановская, Алексей Штриков, Наталья Лаврик и Дмитрий Чупин.

Управляющий требует взыскать солидарно с Валерия Черницова и Оксаны Молчановой более 501 млн руб. за неподачу заявления о банкротстве компании. Эта сумма равна совокупному размеру требований независимых кредиторов, включенных в реестр, за вычетом требований аффилированных лиц.

Всех 12 лиц и организаций планируется привлечь к ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов на основании статьи 61.11 федерального закона о банкротстве. Окончательный размер ответственности будет определен исходя из непогашенных требований кредиторов на дату вынесения решения.

Отдельно с Валерия Черницова требуют взыскать средства за непередачу документов компании. Размер этой ответственности также составит сумму всех непогашенных требований кредиторов.

ООО «Шоколенд» было признано банкротом решением Арбитражного суда Ставропольского края от 14 марта 2023 года. В августе 2025 года срок конкурсного производства продлили на шесть месяцев — до 14 февраля 2026 года. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 4 февраля 2026 года.

Кондитерская фабрика «Шоколенд» создана в 2013 году в хуторе Новозеленчукский Кочубеевского района Ставрополья. Согласно данным на сайте предприятия, оно занимается производством печенья, конфет и шоколада. Единственным учредителем компании является Оксана Молчанова. Валерий Черницов возглавлял фабрику с 2017 года по 2022-й.

В апреле 2025 года уголовное дело бывшего генерального директора кондитерской фабрики «Шоколенд» и депутата Думы Ставропольского края Валерия Черницова направлено для рассмотрения по существу в Невинномысский городской суд. По версии следствия, в период с 2019 года по 2021-й господин Черницов, действуя как глава ООО «Шоколенд», с целью хищения средств ПАО «Сбербанк» заключил в Невинномысске кредитные договоры на сумму свыше 400 млн руб. при этом, как установило следствие, топ-менеджер не собирался возвращать деньги и платить проценты по кредиту. На сайте Невинномысского районного суда в картотеке дела Валерия Черницова указано, что «производство по делу приостановлено».

Тат Гаспарян