Суд приостановил работу кафе в Сочи после отравления детей

Суд в Сочи приостановил на 90 суток деятельность кафе в гостиничном комплексе «Лоо Арена» после того, как у детей-спортсменов, проживавших там в начале января, был выявлен норовирус. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Причиной проверки стали случаи инфекционного заболевания среди несовершеннолетних, которые находились в Сочи на спортивных соревнованиях и останавливались в данном гостиничном комплексе. У нескольких детей диагностировали норовирус. За всеми проживающими в отеле установили медицинское наблюдение. Госпитализация не понадобилась, после завершения турнира участники вернулись домой.

Специалисты Роспотребнадзора завершили эпидемиологическое расследование и определили источник инфекции и пути ее распространения. Проверка выявила грубые нарушения санитарных правил при организации детского питания в гостинице. На кухне не соблюдалась технологическая последовательность приготовления пищи, детям подавали блюда, приготовленные накануне, а готовая еда на линии раздачи хранилась дольше установленных сроков. Также отсутствовал контроль за временем реализации и температурой хранения готовых блюд и мясных полуфабрикатов.

По результатам проверки в отношении юридического лица возбудили административное дело по статье 6.6 КоАП РФ, а также составили протокол о временном запрете деятельности. Рассмотрев материалы Роспотребнадзора, суд принял решение приостановить работу предприятия общественного питания на 90 суток.

Ранее прокуратура Лазаревского района Сочи начала проверку после массового отравления 20 юных спортсменов, прибывших в город для участия в соревнованиях по регби. Происшествие случилось в гостинице поселка Лоо. По данным надзорного ведомства, госпитализация детям не потребовалась, им оказали медицинскую помощь.

Никита Бесстужев