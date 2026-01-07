Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления детей в Лоо

Прокуратура Лазаревского района начала проверку из-за массового отравления детей-спортсменов в гостинице поселка Лоо. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Правоохранительные органы установили, что в одной из гостиниц Лоо отравление получили дети в возрасте 10-12 лет, прибывшие на соревнования по регби. В прокуратуре заявили, что в настоящее время детям и их сопровождающим оказывают необходимую медицинскую помощь. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки.

София Моисеенко

