Главные новости за 22 января: Кубань, Крым, Адыгея
Министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев и двое его заместителей арестованы, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Переверзев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
На Кубани на треть сократилось число ДТП в период новогодних праздников.
Руководителем департамента по делам казачества в Краснодарском крае назначили Александра Тарарыкина.
Патриотическая акция «Бескозырка» в Новороссийске пройдет 3 февраля без участия зрителей в связи с требованиями безопасности.
Пенсионерка из Приморско-Ахтарска готовится к подаче заявления о пересмотре проигранного экс-главе района Максима Бондаренко репутационного дела. В 2025 году Бондаренко взыскал с женщины 85 тыс. руб. в качестве морального вреда за посты в соцсетях.
Краснодарское УФАС признало МУП «КТТУ», ООО «Кубань» и ООО «Технотранс-Юг» виновными в нарушении закона о защите конкуренции из-за повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.
На строительство социальных объектов в Краснодарском крае в 2026 году выделят свыше 37 млрд руб.
По иску прокурора Краснодарского края бывшему первому заместителю министра природных ресурсов Кубани Александру Каинову изменили основание увольнения на утрату доверия, о чем сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.