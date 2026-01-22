Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Александр Тарарыкин переназначен руководителем департамента по делам казачества на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев переназначил Александра Тарарыкина руководителем департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью. Тарарыкин занимает этот пост с декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Свою карьеру он начал в структурах МЧС Московской области, в 2005 году был переведен в Главное управление МЧС по Краснодарскому краю. В 2011 году Тарарыкин возглавил Центр управления в кризисных ситуациях, в 2013 году стал заместителем начальника краевого управления, а с 2017 по 2019 годы руководил Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю. С 2019 по 2024 год он возглавлял Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России.

21 января 2026 года губернатор назначил руководителей девяти министерств, департаментов и управлений краевой администрации, семь из которых сохранили свои должности. Напомним, в октябре 2025 года Кондратьев был переизбран на пост главы региона, набрав 83,17% голосов.

Вячеслав Рыжков

