На строительство соцобъектов на Кубани в 2026 году направят более 37 млрд рублей

На строительство социальных объектов в Краснодарском крае в 2026 году предусмотрели более 37 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас на разных стадиях находится 121 объект, из них 81 планируется сдать в текущем году: 14 школ, 11 детсадов и 7 поликлиник. В числе строек — Краевой реабилитационный центр для восстановления участников спецоперации, который планируют достроить до конца года.

Господин Кондратьев отметил, что вице-губернатор Дмитрий Маслов будет осуществлять персональный надзор за всеми строительными площадками. По его словам, нарушение временных рамок приводит к удорожанию проектов и затягиванию работ, что является недопустимым.

«Главы муниципалитетов обязаны незамедлительно докладывать о любых рисках срыва сроков, каждый руководитель должен чувствовать персональную ответственность... <...> Люди ждут новые школы, детские сады и поликлиники»,— написал глава Кубани.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что губернатор Вениамин Кондратьев утвердил новое требование к девелоперам: с 2026 года все проекты комплексного освоения территорий будут включать не только социальные объекты образования, но и поликлиники.

Никита Бесстужев