Экс-заместителю министра природных ресурсов Кубани Каинову изменили основание увольнения
По иску прокурора Краснодарского края бывшему первому заместителю министра природных ресурсов Кубани Александру Каинову изменили основание увольнения на утрату доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По информации прокуратуры Краснодарского края, ранее в ведомство поступил материал антикоррупционной проверки в отношении экс-заместителя министра природных ресурсов Кубани Каинова, уволившегося по собственному желанию. Александр Каинов покинул должность до взыскания за коррупционные правонарушения.
Прокуратура проанализировала представленные материалы и провела проверку. По ее результатам установлено, что Александр Каинов представлял недостоверные сведения об имущественном положении. Также, по данным прокуратуры региона, бывший заместитель министра не принял меры к недопущению урегулирования конфликта интересов на службе в отношении подчиненного и юридического лица, с руководством которого чиновник поддерживал дружеские отношения.
Результаты проверки и анализа представленных материалов стали основанием для подачи искового заявления в суд со стороны прокуратуры Краснодарского края. Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил исковые требования в полном объеме.