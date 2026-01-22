Число ДТП на Кубани за новогодние праздники сократилось на треть

В Краснодарском крае за новогодние праздники с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года произошло 98 дорожно-транспортных происшествий. Показатель снизился на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024–2025 годов, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

В авариях погибли 15 человек и получили травмы 125. Годом ранее число жертв составило 21 человек, пострадавших — 191.

За управление автомобилем в нетрезвом виде полиция задержала 261 водителя против 297 в предыдущие новогодние каникулы. Снижение составило 12,1%. Все административные материалы переданы в суд.

В праздничные дни суд рассмотрел дела задержанных водителей без права управления. Вынесено 23 административных ареста и два штрафа по 45 тыс. руб. каждый. В прошлом году арестовали 46 человек, оштрафовали шестерых. Остальным 245 фигурантам назначили лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

За весь 2025 год в регионе зарегистрировано 942 наезда на пешеходов, более 300 из которых произошли по вине самих пешеходов. В этих происшествиях погибли 105 человек, травмы получили 858.

Никита Бесстужев