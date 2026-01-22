УФАС: три перевозчика в Краснодаре нарушили закон о защите конкуренции

Три компании-перевозчика в Краснодаре нарушили закон о защите конкуренции путем повышения цен на услуги по перевозке пассажиров в общественном транспорте краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

УФАС Краснодара установила, что в период 2023-2024 годов и первого полугодия 2025 года совокупная доля МУП «КТТУ», ООО «Кубань» и ООО «Технотранс-Юг» превысила 50% на рынке пассажирских перевозок города. По данным территориального управления антимонопольной службы, компании установили завышенный тариф на перевозку пассажиров, тем самым злоупотребляя доминирующим положением.

«Рынок пассажирских перевозок имеет социальное значение. Такие действия могут привести к ущемлению интересов жителей и гостей города Краснодара, пользующихся услугами общественного транспорта»,— заявили в пресс-службе Краснодарского УФАС.

Региональное управление федеральной антимонопольной службы признало виновными МУП «КТТУ», ООО «Кубань» и ООО «Технотранс-Юг» в нарушении закона о защите конкуренции. Перевозчикам выдали предписание, также организациям назначат штраф в соответствии с действующими нормами КоАП РФ.

София Моисеенко