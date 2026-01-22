Патриотическая акция «Бескозырка» пройдет в Новороссийске с ограничениями

Патриотическое шествие «Бескозырка» с 3 на 4 февраля будет проводиться в Новороссийске без участия жителей. Соответствующее решение приняли на заседании городской антитеррористической комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в этом году патриотическая акция «Бескозырка», приуроченная к 83-й годовщине со дня высадки десанта на Малую Землю, пройдет в ограниченном режиме. Причиной послужили соображения безопасности при осуществлении массовых мероприятий.

Новороссийцы могут почтить память десантников и присоединиться к акции из дома — для этого в ночь с 3 на 4 февраля горожанам предложили зажечь свечи в окнах.

Со 2 по 14 февраля в городе будут проводиться возложения цветов и памятные мероприятия, в том числе — патриотические акции в школах и персональный концерт у дома ветерана Леонида Нанояна.

София Моисеенко