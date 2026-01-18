Главные новости за неделю 12–18 января. Кубань, Крым, Адыгея

ПАО «Магнит» отчиталось о выплатах процентов по облигациям четырех серий. Общий совокупный доход, который получили держатели ценных бумаг по итогам прошедшего месяца, составляет более 1 млрд руб.

Акционерное общество «Металлоторг» из Ярославля приобрело за 192 млн руб. на публичных торгах часть имущественного комплекса кубанского банкрота ЗАО «КМУС-2». Речь идет о производственной базе трубных узлов, находящейся в промзоне поселка Афипского Северского района Краснодарского края.

Танкер Matilda, зафрахтованный дочерней компанией «КазМунайГаза» для транспортировки казахстанской нефти, пострадал от атаки беспилотника 13 января. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения.

В Краснодарском крае к 2035 году планируют построить 19 современных яхтенных марин общей вместимостью 6,7 тыс. мест для яхт и катеров. Территории для размещения объектов определены в туристической схеме «Восточный Юг России», которую разработал институт развития ВЭБ.РФ.

ОАО «Верхнебаканский цементный завод» выкупило 960 собственных биржевых облигаций по требованию их держателей на торгах Московской биржи. Операция проведена в рамках программы биржевых облигаций, одобренной советом директоров эмитента 27 июля 2017 года.

Шестеро жителей села Хорлы Херсонской области, включая троих детей, продолжают восстанавливаться в медучреждениях Крыма после обстрела населенного пункта.

Бывший заместитель главы Министерства труда РФ Алексей Скляр обнаружен мертвым в своем доме в Новой Москве. По предварительной информации, причиной смерти стало самоубийство.

Президент РФ подписал указ о передаче под управление краснодарской компании «СтальЭлемент» российского завода упаковки ООО «Кэн-Пак Завод упаковки», ранее принадлежавшего американской Canpak Group.

Хостинский районный суд Сочи удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства активы бывшего главы города-курорта Алексея Копайгородского на общую сумму 1,6 млрд руб.