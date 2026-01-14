ОАО «Верхнебаканский цементный завод» провело досрочный выкуп облигаций

ОАО «Верхнебаканский цементный завод» выкупило 960 собственных биржевых облигаций по требованию их держателей на торгах Московской биржи. Операция проведена в рамках программы биржевых облигаций, одобренной советом директоров эмитента 27 июля 2017 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Держатели ценных бумаг подавали заявки на выкуп с 8 по 12 декабря 2025 года включительно. Этот период был установлен согласно условиям программы — последние пять рабочих дней тридцать второго купонного периода.

Приобретение касается документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 001P-01R. Срок погашения составляет 3640 дней с даты начала размещения.

Управляющая организация ООО «Газметаллопроект» приказом от 18 ноября 2025 года установила процентные ставки с 33-го по 36-й купонные периоды включительно, сообщается в системе «Спарк-Интерфакс».

ОАО «Верхнебаканский цементный завод» зарегистрировано в.1994 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — производство цемента. Чистая прибыль за третий квартал 2025 года составила 2,35 млрд руб. Управляющая компания АО «Газметаллопроект», управляет заводом на основании договора, действующего с 1 марта 2022 года по 1 марта 2027 года.

Елена Турбина