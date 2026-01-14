Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ОАО «Верхнебаканский цементный завод» провело досрочный выкуп облигаций

ОАО «Верхнебаканский цементный завод» выкупило 960 собственных биржевых облигаций по требованию их держателей на торгах Московской биржи. Операция проведена в рамках программы биржевых облигаций, одобренной советом директоров эмитента 27 июля 2017 года.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Держатели ценных бумаг подавали заявки на выкуп с 8 по 12 декабря 2025 года включительно. Этот период был установлен согласно условиям программы — последние пять рабочих дней тридцать второго купонного периода.

Приобретение касается документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 001P-01R. Срок погашения составляет 3640 дней с даты начала размещения.

Управляющая организация ООО «Газметаллопроект» приказом от 18 ноября 2025 года установила процентные ставки с 33-го по 36-й купонные периоды включительно, сообщается в системе «Спарк-Интерфакс».

ОАО «Верхнебаканский цементный завод» зарегистрировано в.1994 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — производство цемента. Чистая прибыль за третий квартал 2025 года составила 2,35 млрд руб. Управляющая компания АО «Газметаллопроект», управляет заводом на основании договора, действующего с 1 марта 2022 года по 1 марта 2027 года.

Елена Турбина

Новости компаний Все