Обнаружен мертвым экс-замглавы Минтруда, уроженец Кубани Алексей Скляр

Бывший заместитель главы Министерства труда РФ Алексей Скляр обнаружен мертвым в своем доме в Новой Москве. По предварительной информации, причиной смерти стало самоубийство, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Алексея Скляра от должности заместителя главы Минтруда по его просьбе в июле 2022 года. На этой позиции чиновник курировал информационные системы, телекоммуникационную инфраструктуру и предоставление государственных услуг в электронном виде.

Алексей Скляр родился в 1975 году в Славянске-на-Кубани. В 1997 году получил диплом КубГУ по специальности бухгалтерский учет и аудит. В 2003 году прошел переподготовку в Российской академии государственной службы при Президенте РФ по программе финансово-кредитной и налоговой политики государства.

Карьеру начал в 1995 году на должности начальника управления инвестиционных программ в Инвестиционном фонде развития и обновления Кубани. С 1997 по 2002 год Алексей Скляр трудился в компании «Краснодарагропромснаб».

С 2002 года работал на различных позициях в государственных структурах. Занимал пост заместителя руководителя Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю. С октября 2008-го по апрель 2009 года возглавлял Управление информационных систем Федерального казначейства РФ.

С 2010 года господин Скляр руководил краевым управлением казначейства. Также работал директором департамента автоматизации информационного обеспечения в Счетной палате РФ и возглавлял департамент информационно-коммуникационных технологий и аналитического обеспечения внешнего государственного аудита.

Никита Бесстужев