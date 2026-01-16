Суд в Сочи обратил в доход государства активы экс-мэра на 1,6 млрд рублей

Хостинский районный суд Сочи удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства активы бывшего главы города-курорта Алексея Копайгородского на общую сумму 1,6 млрд руб. В перечень конфискованного имущества вошли объекты недвижимости, автомобили, предметы роскоши и коллекция редких вин, которые, по позиции надзорного ведомства, были приобретены на средства коррупционного происхождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Подготовка к рассмотрению иска, поданного в середине октября 2025 года, заняла около трех месяцев, при этом само судебное разбирательство продолжалось два дня. Ответчиками по делу, помимо экс-мэра, выступили его супруга Янина Копайгородская, мать Галина Копайгородская, юрист Полина Чернышенко, автономная некоммерческая организация «Мир детства», четыре коммерческие структуры, а также ряд физических лиц.

Генпрокуратура настаивала на взыскании в казну 77 объектов недвижимости, оформленных преимущественно на супругу бывшего чиновника и иных ответчиков. Указанные объекты расположены в Сочи, Краснодаре, Геленджике, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, надзорное ведомство потребовало изъять коллекцию редких вин стоимостью около 7,7 млн руб., ювелирные изделия и почти два десятка наручных часов, цена отдельных экземпляров которых сопоставима со стоимостью жилья в столице.

В иске также фигурировали складские комплексы, земельные участки, машино-место и десять автомобилей, включая Porsche 911 и несколько автомобилей Mercedes. Отдельно прокуратура заявила требование о взыскании денежных средств в размере более 215 млн руб. в качестве эквивалента имущества, отчужденного до начала судебного разбирательства.

Прокуратура указала, что Алексей Копайгородский, занимавший должность мэра Сочи с сентября 2019 года по май 2024 года, систематически нарушал требования антикоррупционного законодательства, в том числе запреты на предпринимательскую деятельность, а также не отражал в декларациях сведения о доходах и имуществе.

Ответчики иск не признали, заявив о законности происхождения активов. Однако суд, оценив представленные доводы, принял решение об обращении спорного имущества в доход государства. Решение приведено к немедленному исполнению и будет обжаловано в апелляционном порядке.

Мария Удовик, Андрей Куценко