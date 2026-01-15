Шестеро раненных в результате удара БПЛА по Хорлам продолжают лечение в Крыму

Шестеро жителей села Хорлы Херсонской области, включая троих детей, продолжают восстанавливаться в медучреждениях Крыма после обстрела населенного пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По состоянию на 15 января в медицинских организациях Республики Крым продолжают терапию шесть пострадавших, в том числе трое несовершеннолетних, в результате удара ВСУ в селе Хорлы.

«Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, стабильное. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— отметили в ведомстве.

Изначально в крымских больницах находились восемь человек. Как уточнили в пресс-службе минздрава, двое из них были выписаны с начала недели.

По словам главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, в ночь на 1 января дроны ВСУ нанесли удары по кафе и гостинице на черноморском побережье в Хорлах. Согласно предварительной информации, погибли 24 человека, среди которых был ребенок, а более 50 человек получили ранения. Многие из жертв погибли в огне — в результате атаки в зданиях начался сильный пожар.

Следственный комитет РФ начал расследование по ст. 205 УК РФ (о террористическом акте). Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших при атаке ВСУ в Херсонской области и назвал случившееся «чудовищным преступлением против мирных жителей».

Никита Бесстужев