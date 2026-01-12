«Магнит» выплатил держателям облигаций 1 млрд рублей

ПАО «Магнит» отчиталось о выплатах процентов по облигациям четырех серий. Общий совокупный доход, который получили держатели ценных бумаг по итогам прошедшего месяца, составляет более 1 млрд руб.

Речь идет о выплатах по облигациям серии БО-005Р-05 за первый купонный период (3 декабря 2025 года — 2 января 2026 года), общий размер выплаченных доходов по которым составил 389,6 млн руб. Размер выплаченных доходов в расчете на одну ценную бумагу — 14,62 руб., общее количество облигаций — 26,65 млн штук.

Выплаты по облигациям серии БО-004Р-05 за двенадцатый купонный период (4 декабря 2025 года — 3 января 2026 года) составили 236,25 млн руб. Размер выплаченных доходов в расчете на одну ценную бумагу — 18,9 руб., общее количество облигаций — 12,5 млн штук.

Выплаты по облигациям серии БО-004Р-07 за тринадцатый купонный период (7 декабря 2025 года — 6 января 2026 года) составили 113,4 млн руб. Размер выплаченных доходов в расчете на одну ценную бумагу — 18,9 руб., общее количество облигаций 6 млн штук.

По облигациям серии БО-005Р-04 выплаты за второй купонный период (12 декабря 2025 года — 11 января 2026 года) составили 289,8 млн руб. (одна облигация — 14,49 руб., всего размещено — 20 млн штук).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в начале декабря прошлого года АКРА подтвердило рейтинг биржевым облигациям «Магнита» серии БО-005Р-05 — ААА(RU), прогноз по рейтингу — «Стабильный». Согласно сообщению агентства, кредитный рейтинг «Магнита» определяется очень сильным операционным риск-профилем, очень крупным размером компании, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью. «Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО "Магнит". По причине отсутствия контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. Согласно расчетам АКРА, уровень возмещения по старшему необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании и устанавливается на уровне AАА(RU)»,— сообщили в агентстве.

Дмитрий Михеенко