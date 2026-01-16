Структуру американского «Кэн-Пак» передали краснодарской «СтальЭлемент»

Президент РФ подписал указ о передаче под управление краснодарской компании «СтальЭлемент» российского завода упаковки ООО «Кэн-Пак Завод упаковки», ранее принадлежавшего американской Canpak Group. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания «Кэн-Пак Завод упаковки» была зарегистрирована в Волоколамске в 1993 году, имеет структурное подразделение в Новочеркасске и специализируется на производстве тары из легких металлов. Ранее завод контролировался через польскую CanPack S.A. и французскую SA Tapon France, гендиректором являлся Владислав Демидов. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 30,8 млрд руб., чистая прибыль — 5,3 млрд руб.

Перевод завода в российское управление связан с обвинениями в недобросовестной деятельности: завышении цен, спекуляциях на дефиците упаковки и отказе поставлять продукцию в необходимом объеме, а также с позицией иностранных акционеров по Украине, сообщили источники «Ведомостей». Владислав Демидов заверил, что производство продолжается без перерывов, планируются индексация зарплат и выплаты премий за 2025 год, поставки заказчикам будут осуществляться на уровне прошлого года.

Независимые эксперты оценивают долю CanPack на российском рынке в 30–35%. В 2025 году завод произвел около 12 млрд банок.

Компания «СтальЭлемент», зарегистрированная в Краснодаре в 2018 году, занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. Руководителем и бенефициаром выступает Ирина Самылина. По данным отчетности, в 2024 году выручка компании составила 3 млн руб., чистая прибыль — 28 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков