Главные новости за выходные 17–18 января

США 17 января раскрыли состав Совета мира в секторе Газа, о создании которого президент Дональд Трамп объявил днем ранее. В совет вошли семь человек, включая госсекретаря Марко Рубио, бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра и спецпосленника США Стива Уиткоффа. Господин Трамп также пригласил войти в совет венгерского премьера Виктора Орбана, тот согласился. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал состав совета противоречащим политике еврейского государства. По его словам, США не утверждали состав с Израилем.

17 января Дональд Трамп объявил, что США с 1 февраля введут 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня тариф будет увеличен до 25%. Меры будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута сделка о покупке Гренландии. На следующий день, после учений «Арктическая выносливость» в Гренландии, эти восемь стран составили совместное заявление. В нем они подчеркнули, что мероприятие было необходимо, чтобы обеспечить безопасность в Арктике.

В Дании и Гренландии 17 января прошли масштабные демонстрации против присоединения острова к США. По оценкам организаторов акций, в Копенгагене на улицы вышли около 20 тыс. человек.

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил, что проголосовал бы за слияние страны с Румынией. Недавно ту же мысль высказала молдавский президент Майя Санду.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов обменялся контактами с новым руководителем NASA Джаредом Айзекманом. По словам господина Баканова, в течение года «Роскосмос» дополнительно обсудит с NASA сроки сведения с орбиты Международной космической станции.

17 января подразделения российской «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Приволье в ДНР. В тот же день соединения группировки «Восток» установили контроль над населенным пунктом Прилуки в Запорожской области.

На Троекуровском кладбище Москвы прошли похороны ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Артиста похоронили рядом с актером Борисом Невзоровым.

Китайский актер Лян Сяолун (более известный как Сю-Люн Люн или Брюс Люн), известный по роли убийцы по прозвищу Зверь в комедийном боевике Стивена Чоу «Разборки в стиле кунг-фу», умер в возрасте 77 лет.

