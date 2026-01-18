Орбан принял предложение Трампа войти в состав Совета мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял предложение президента США Дональда Трампа войти в состав Совета мира по управлению сектором Газа. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в программе радиостанции Kossuth.

Дональд Трамп и Виктор Орбан

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Дональд Трамп и Виктор Орбан

Венгерское правительство считает приглашение в Совет мира большой честью для себя, сообщил господин Сийярто. Он отметил, что Венгрия ценит миротворческую деятельность Дональда Трампа и надеется, что ему удастся окончательно урегулировать конфликт в Газе. Петер Сийярто добавил, что ситуация на Ближнем Востоке заметно влияет на безопасность Европы, а потому Венгрия заинтересована в наступлении мира в этом регионе.

О создании Совета мира Дональд Трамп объявил 16 января. В тот же день Белый дом представил исполнительный комитет из семи человек. В него вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр. Сегодня агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Вашингтон запросил по $1 млрд от каждой из стран, которые хотят получить место в Совете мира дольше чем на три года.