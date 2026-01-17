Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище Москвы завершились похороны ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Артиста похоронили рядом с актером Борисом Невзоровым, передает ТАСС.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Утром на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова прошла церемония прощания. В гражданской панихиде приняли участие члены семьи артиста, его ученики и коллеги — худрук МХТ Константин Хабенский, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, министр культуры Ольга Любимова, драматург Евгений Гришковец, актеры Евгений Миронов, Никита Ефремов, Иван Ургант, Юлия Меньшова и другие.

Гроб с телом Игоря Золотовицкого вынесли из театра под аплодисменты. Затем в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках прошло отпевание.

Гражданская панихида началась в 10 утра на Основной сцене МХТ им. А. П. Чехова

Гражданская панихида началась в 10 утра на Основной сцене МХТ им. А. П. Чехова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо в первом ряду родственники Игоря Золотовицкого: сын Александр Золотовицкий, вдова Вера Харыбина и сын Алексей Золотовицкий

Слева направо в первом ряду родственники Игоря Золотовицкого: сын Александр Золотовицкий, вдова Вера Харыбина и сын Алексей Золотовицкий

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: режиссер Александр Золотовицкий, актриса Вера Харыбина и шоумен Иван Ургант

Слева направо: режиссер Александр Золотовицкий, актриса Вера Харыбина и шоумен Иван Ургант

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Министр культуры России Ольга Любимова

Министр культуры России Ольга Любимова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Вячеслав Невинный (младший)

Актер Вячеслав Невинный (младший)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе

Ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Режиссер Александр Стриженов (справа) и телеведущая Екатерина Стриженова (слева)

Режиссер Александр Стриженов (справа) и телеведущая Екатерина Стриженова (слева)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер, продюсер Леонид Ярмольник

Актер, продюсер Леонид Ярмольник

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Игорь Золотовицкий умер 14 января в возрасте 64 лет. У артиста было онкологическое заболевание желудка

Игорь Золотовицкий умер 14 января в возрасте 64 лет. У артиста было онкологическое заболевание желудка

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и худрук Московского художественного театра им. А. П. Чехова Константин Хабенский (в центре)

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и худрук Московского художественного театра им. А. П. Чехова Константин Хабенский (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Андрей Смоляков (в центре)

Актер Андрей Смоляков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналист, фотограф Юрий Рост

Журналист, фотограф Юрий Рост

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Телеведущий Михаил Ширвиндт

Телеведущий Михаил Ширвиндт

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Владимир Машков

Актер Владимир Машков

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (слева) и экс-гендиректор Большого театра Владимир Урин (в центре)

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (слева) и экс-гендиректор Большого театра Владимир Урин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Игоря Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Игоря Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

