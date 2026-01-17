Ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище Москвы завершились похороны ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Артиста похоронили рядом с актером Борисом Невзоровым, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Утром на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова прошла церемония прощания. В гражданской панихиде приняли участие члены семьи артиста, его ученики и коллеги — худрук МХТ Константин Хабенский, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, министр культуры Ольга Любимова, драматург Евгений Гришковец, актеры Евгений Миронов, Никита Ефремов, Иван Ургант, Юлия Меньшова и другие.

Гроб с телом Игоря Золотовицкого вынесли из театра под аплодисменты. Затем в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках прошло отпевание.