Главные анонсы 19–25 января
Важные и интересные события предстоящей недели
19 января, понедельник
В столице Алжира начнется многодневный рабочий визит делегации Госдумы РФ.
В Давосе откроется ежегодный Всемирный экономический форум.
В Брюсселе пройдут переговоры генсека НАТО Марка Рютте, министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, главы МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт по вопросу притязаний США на Гренландию.
20 января, вторник
В Тромсе (Норвегия) начнется международный кинофестиваль Troms International Film Festival.
21 января, среда
В Москве начнется визит президента Палестины Махмуда Аббаса.
В США на неопределенный срок вступит в силу решение о приостановке выдачи иммиграционных виз США гражданам 75 стран, включая Россию.
22 января, четверг
В США завершится сделка по продаже китайской соцсетью TikTok 45% своих активов американским инвесторам из Oracle, Silver Lake и MGX.
В Солт-Лейк-Сити (США) начнется фестиваль независимого кино «Сандэнс».
23 января, пятница
В Москве пройдет Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест».
В МДТ имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Капитанская дочка».
24 января, суббота
В Каире откроется Каирская международная книжная ярмарка.
В Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 324 состоится бой между российским бойцом в легчайшем весе Умаром Нурмагомедовым и бразильцем Дейвисоном Фигейредо.
25 января, воскресенье
В Мьянме пройдет третий, завершающий этап всеобщих парламентских выборов.