Главные анонсы 19–25 января

19 января, понедельник

В столице Алжира начнется многодневный рабочий визит делегации Госдумы РФ.

В Давосе откроется ежегодный Всемирный экономический форум.

В Брюсселе пройдут переговоры генсека НАТО Марка Рютте, министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, главы МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт по вопросу притязаний США на Гренландию.

20 января, вторник

В Тромсе (Норвегия) начнется международный кинофестиваль Troms International Film Festival.

21 января, среда

В Москве начнется визит президента Палестины Махмуда Аббаса.

В США на неопределенный срок вступит в силу решение о приостановке выдачи иммиграционных виз США гражданам 75 стран, включая Россию.

22 января, четверг

В США завершится сделка по продаже китайской соцсетью TikTok 45% своих активов американским инвесторам из Oracle, Silver Lake и MGX.

В Солт-Лейк-Сити (США) начнется фестиваль независимого кино «Сандэнс».

23 января, пятница

В Москве пройдет Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест».

В МДТ имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Капитанская дочка».

24 января, суббота

В Каире откроется Каирская международная книжная ярмарка.

В Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 324 состоится бой между российским бойцом в легчайшем весе Умаром Нурмагомедовым и бразильцем Дейвисоном Фигейредо.

25 января, воскресенье

В Мьянме пройдет третий, завершающий этап всеобщих парламентских выборов.