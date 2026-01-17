Российская армия взяла Приволье и Прилуки

Подразделения российской «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Приволье в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Соединения группировки «Восток» установили контроль над населенным пунктом Прилуки в Запорожской области.

Также в ведомстве сообщили о нанесении ударов по объектам энергетики на территории Украины. Объекты использовались в интересах ВСУ, утверждается в сводке. Помимо этого удары нанесли по складам боеприпасов, местам запуска БПЛА, транспортной инфраструктуре.