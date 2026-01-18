«Роскосмос» обсудит с NASA сроки сведения МКС с орбиты

В течение года «Роскосмос» дополнительно обсудит с NASA сроки сведения с орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом «РИА Новости» сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Сейчас в NASA назначен новый администратор, отметил господин Баканов. Изначально завершение работы МКС было запланировано на 2028 год, до 2030 станцию планируют свести с орбиты. Однако сейчас необходимо дополнительно обсудить этот вопрос с NASA, сказал гендиректор.

17 января Дмитрий Баканов сообщил, что обменялся контактами с новым руководителем NASA Джаредом Айзекманом, назначенным на этот пост в декабре 2025 года. Глава «Роскосмоса» отметил, что стороны условились провести встречу.

Международную космическую станцию ввели в эксплуатацию в ноябре 1998 года. В проекте участвуют Россия, США, Япония, Канада, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция и Великобритания. В 2023 году бывший глава NASA Билл Нельсон заявил, что станцию сведут с орбиты из-за ее устаревания. Вместо МКС РФ планирует запустить Российскую орбитальную станцию до 2032 года. По словам главы «Роскосмоса», запуск ее первого модуля запланирован на 2028 год.