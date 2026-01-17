США введут пошлины для восьми европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии

США с 1 февраля введут 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, заявил президент Дональд Трамп. С 1 июня тариф будет увеличен до 25%. Меры будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута сделка о покупке Гренландии Соединенными Штатами, добавил американский президент.

«США пытаются осуществить эту сделку более 150 лет. Сейчас, из-за "Золотого купола" (системы ПРО.— "Ъ") и современных систем вооружения, как наступательных, так и оборонительных, необходимость в приобретении особенно важна»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что американский оборонный проект «Золотой купол» сможет эффективно работать, только если Гренландия будет в него включена. Президент США утверждает, что Китай и Россия хотят заполучить Гренландию, и «Дания ничего не может с этим поделать».

Американский президент объяснил введение пошлин тем, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Британия, Нидерланды и Финляндия «отправились в Гренландию с неизвестными целями». «Это очень опасная ситуация для безопасности и выживания нашей планеты»,— сказал он. США готовы к переговорам с Данией и любой из этих стран для урегулирования ситуации, добавил господин Трамп.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, но остался частью королевства. В Конгресс США внесли проект о предоставлении острову статуса американского штата. Правительство Гренландии выступило против присоединения к США.

