Тысячи жителей Дании вышли на акции против присоединения Гренландии к США

В Дании и Гренландии проходят демонстрации против присоединения острова к США. По оценкам организаторов акций, в Копенгагене на улицы вышли около 20 тыс. человек. Об этом сообщает Danmarks Radio. К акциям в Нууке присоединился премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, передает телеканал TV2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники протестов в Копенгагене Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images По оценкам организаторов акций, в Копенгагене на улицы вышли около 20 тыс. человек Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images Мэр Копенгагена Сиссе Мария Веллинг выступает на акции протеста «Руки прочь от Гренландии» Фото: Ritzau Scanpix / Emil Helms / Reuters Протестующие у здания посольства США в Копенгагене Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images Участники протестов в Копенгагене Фото: Ritzau Scanpix / Emil Helms / Reuters Участники протестов в Копенгагене Фото: Emil Helms / Ritzau Scanpix / AP Следующая фотография 1 / 6 Участники протестов в Копенгагене Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images По оценкам организаторов акций, в Копенгагене на улицы вышли около 20 тыс. человек Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images Мэр Копенгагена Сиссе Мария Веллинг выступает на акции протеста «Руки прочь от Гренландии» Фото: Ritzau Scanpix / Emil Helms / Reuters Протестующие у здания посольства США в Копенгагене Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images Участники протестов в Копенгагене Фото: Ritzau Scanpix / Emil Helms / Reuters Участники протестов в Копенгагене Фото: Emil Helms / Ritzau Scanpix / AP

Помимо Копенгагена и Нуука, демонстрации были организованы в датских городах Орхус, Оденсе и Ольборг, а также в гренландских Аасиаат, Какорток и Илулиссат. Стихийные акции также прошли в Колдинге, Эсбьерге и Виборге. Демонстранты скандировали «Гренландия не продается» и держали в руках плакаты с надписями «Нет значит нет» и «Руки прочь от Гренландии», а также флаг острова.

В Копенгагене участники акций прошли от площади перед ратушей к посольству США, передает Reuters. В Нууке демонстранты скандировали название острова на гренландском языке.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, но остался частью королевства. 12 января в Конгресс США внесли проект о предоставлении острову статуса американского штата. Правительство Гренландии выступило против присоединения к США. Президент США Дональд Трамп заявлял, что остров необходим Соединенным Штатом для обеспечения национальной безопасности.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Дания не хочет убираться».