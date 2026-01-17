Тысячи жителей Дании вышли на акции против присоединения Гренландии к США
В Дании и Гренландии проходят демонстрации против присоединения острова к США. По оценкам организаторов акций, в Копенгагене на улицы вышли около 20 тыс. человек. Об этом сообщает Danmarks Radio. К акциям в Нууке присоединился премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, передает телеканал TV2.
Помимо Копенгагена и Нуука, демонстрации были организованы в датских городах Орхус, Оденсе и Ольборг, а также в гренландских Аасиаат, Какорток и Илулиссат. Стихийные акции также прошли в Колдинге, Эсбьерге и Виборге. Демонстранты скандировали «Гренландия не продается» и держали в руках плакаты с надписями «Нет значит нет» и «Руки прочь от Гренландии», а также флаг острова.
В Копенгагене участники акций прошли от площади перед ратушей к посольству США, передает Reuters. В Нууке демонстранты скандировали название острова на гренландском языке.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, но остался частью королевства. 12 января в Конгресс США внесли проект о предоставлении острову статуса американского штата. Правительство Гренландии выступило против присоединения к США. Президент США Дональд Трамп заявлял, что остров необходим Соединенным Штатом для обеспечения национальной безопасности.
