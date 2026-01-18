Умер сыгравший в «Разборках в стиле кунг-фу» актер Брюс Люн

Китайский актер Лян Сяолун (более известный как Сю-Люн Люн или Брюс Люн), известный по роли убийцы по прозвищу Зверь в комедийном боевике Стивена Чоу «Разборки в стиле кунг-фу», скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщило издание «Sing Tao Daily». Актер умер 14 января, а сегодня его смерть подтвердил друг актера.

Брюс Люн

Фото: United Entertainment Partners Брюс Люн

Лян Сяолун входил в число «четырех маленьких драконов» гонконгского кино вместе с Брюсом Ли, Джеки Чаном и Ти Томми Тамом. Он родился в 1948 году в уезде, который позже стал городским округом Чжуншань провинции Гуандун. С раннего детства занимался традиционными китайскими боевыми искусствами, что определило его карьеру в жанре боевиков.

В начале 1970-х он дебютировал в кино и за годы работы снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Одной из самых заметных его ролей стала роль Зверя в фильме Стивена Чоу. Похороны актера запланированы на 26 января в Шэньчжэне.