Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил, что проголосовал бы за слияние страны с Румынией. В январе этого года аналогичное высказывание сделала президент Молдавии Майя Санду.

«Как гражданин Александр Мунтяну я бы проголосовал за объединение с Румынией. Но как премьер-министр я обязан выполнить волю большинства граждан, которые уже трижды проголосовали за интеграцию в Европейский союз»,— сказал господин Мунтяну в интервью молдавской газете Observatorul de Nord. Он добавил, что сделает все возможное для достижения этой цели.

12 января Майя Санду заявила, что проголосовала бы за объединение с Румынией, если бы в Молдавии прошел такой референдум. Она сказала, что республике угрожает Россия и Молдавии все труднее существовать как демократическое суверенное государство. По словам госпожи Санду, идея слияния с Румынией пользовалась бы поддержкой среди молдаван, однако большинство вряд ли выступит за эту инициативу. Вступление Молдавии в Евросоюз — гораздо более реалистичная цель, к которой и стремятся сейчас власти страны, сообщила она.