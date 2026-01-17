Нетаньяху назвал состав Совета мира в Газе противоречащим политике Израиля

Состав Совета мира в секторе Газа не был согласован с Израилем и противоречит его политике, сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Он поручил министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару связаться с госсекретарем США Марко Рубио по этому вопросу, следует из заявления.

Совет мира в Газе возглавил президент США Дональд Трамп. Среди участников — Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и другие. Также были приглашены президенты Турции, Египта и Аргентины.

Задача Совета мира — урегулирование конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас» в секторе Газа. 14 января Стив Уиткофф объявил о переходе ко второму этапу сделки между Израилем и «Хамасом». Он предполагает разоружение палестинского движения, начало работы технократической администрации и восстановление Газы.

