Главы «Роскосмоса» и NASA обменялись контактами

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что обменялся контактами с новым руководителем NASA Джаредом Айзекманом. По словам господина Баканова, стороны условились провести встречу.

«Обменялись контактами и проговорили, когда будет удобно обеим сторонам встретиться», — сказал глава «Роскосмоса» (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что точной даты и места встречи еще нет.

Джаред Айзекман был назначен главой NASA в декабре 2025 года, ранее он сотрудничал со SpaceX. Президент США Дональд Трамп выдвигал господина Айзекмана на этот пост дважды. В апреле прошлого года кандидатура была одобрена в Сенате, но месяцем позже президент США отозвал ее на фоне конфликта с миллиардером, основателем SpaceX Илоном Маском.