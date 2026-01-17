Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главы «Роскосмоса» и NASA обменялись контактами

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что обменялся контактами с новым руководителем NASA Джаредом Айзекманом. По словам господина Баканова, стороны условились провести встречу.

Предыдущая фотография
Джаред Айзекман

Джаред Айзекман

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Дмитрий Баканов

Дмитрий Баканов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 2

Джаред Айзекман

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Дмитрий Баканов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Обменялись контактами и проговорили, когда будет удобно обеим сторонам встретиться», — сказал глава «Роскосмоса» (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что точной даты и места встречи еще нет.

Джаред Айзекман был назначен главой NASA в декабре 2025 года, ранее он сотрудничал со SpaceX. Президент США Дональд Трамп выдвигал господина Айзекмана на этот пост дважды. В апреле прошлого года кандидатура была одобрена в Сенате, но месяцем позже президент США отозвал ее на фоне конфликта с миллиардером, основателем SpaceX Илоном Маском.

Новости компаний Все