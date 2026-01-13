Участок трассы Джубга—Сочи открыли для проезда большегрузов

На федеральной трассе А-147 Джубга—Сочи до границы с Абхазией были сняты временные ограничения движения для большегрузного транспорта. Запреты также сняты для всех видов транспорта, сообщает Госавтоинспекция Сочи.

Меры вводили утром 13 января на участке дороги со стороны поселка Магри в направлении Сочи и Туапсе из-за ухудшения погодных условий. К очистке дорог привлекли все мобилизованные силы и средства.

Накануне аналогичные периодические запреты действовали на Молдавановском перевале трассы М-4 «Дон» между Горячим Ключом и Туапсинским городским округом, а также на автодороге А-290 Новороссийск—Керчь в районе перевала «Волчьи Ворота». Ограничения вводили для бесперебойной работы снегоуборочной техники и обработки дорог.

По данным оперативного штаба Кубани, проезд по всем основным региональным трассам Краснодарского края обеспечен. Для борьбы с последствиями снегопадов задействовано свыше 350 единиц специальной техники.

Анна Гречко