Пробка под Переславлем, атака БПЛА и расширение «Золотого кольца»

В Ярославской области завершились новогодние выходные, длившиеся почти две недели. За это время в регионе отразили масштабную атаку беспилотников, справлялись с 20-километровой пробкой на трассе М-8 под Переславлем и болели за «Локомотив» на матчах. Самые главные новости праздников — в материале «Ъ-Ярославль».

Фото: Анатолий Каширин Пробка на М-8 под Переславлем из-за снегопада

Погода внесла коррективы

В новогодние праздники регион заметало снегом, регулярно прогнозировались метели и сильный ветер. Следствием непогоды становились нарушения в электроснабжении, которые устраняли энергетики в разных округах региона, и пробки.

Так, ухудшение погодных условий привело к затору на федеральной трассе М-8 под Переславлем-Залесским. 20-километровый участок оказался парализован, люди стояли в пробке по 6-12 часов. Фуры не могли заехать в горки, в автомобилях заканчивался бензин, а у одной юной пассажирки — инсулин.

Топливо к машинам подвозили, был развернут пункт обогрева и направлена дополнительная техника для расчистки от снега дорог и помощи большегрузам, в переславской гостинице организовали пункт временного размещения. Власти призывали искать пути объезда. Начавшийся в 12 часов 9 января коллапс полностью удалось ликвидировать к утру 10 января.

Атака БПЛА

На территории Ярославской области в ночь на 6 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов. В ту же ночь в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников, аэропорт закрыли на прием и выпуск воздушных судов.

Хоккей

Фото: ХК «Локомотив» Нападающий "Локомотива" Александр Радулов

За прошедшие праздники ярославский «Локомотив» успел провести три встречи, и все — на выезде. 4 января «железнодорожники» обыграли ЦСКА со счетом 2:1, 6 января — уступили магнитогорскому «Металлургу» со счетом 4:5, 8 января — обыграли «Сибирь» со счетом 3:2.

В состав «Локомотива» вернулся защитник Андрей Сергеев, не игравший с октября из-за травмы, а нападающий Александр Радулов и вратарь Алексей Мельничук подписали новые соглашения с клубом. Они останутся в «Локомотиве» до конца следующего сезона.

Вскоре команду покинет защитник Мартин Гернат, но не насовсем: его вызвали в сборную Словакии для выступления на Олимпиаде, которая пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.

«Золотое кольцо» станет шире

Фото: Правительство Ярославской области Углич

В туристический маршрут Золотое кольцо России добавят 49 населенных пунктов, среди которых села Вятское и Годеново, деревня Карабиха, города Мышкин, Рыбинск, Тутаев и Углич Ярославской области. Впервые в маршруте будут представлены населенные пункты Тверской и Нижегородской областей, а также нацпарки «Плещеево озеро» и «Мещера».

«Такое расширение будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов Золотого кольца и достижению цели, поставленной нашим Президентом Владимиром Путиным, — обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5% и числа турпоездок — до 140 млн»,— пояснил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Медаль за рождение в Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области Медаль «Рожденному на Ярославской земле»

С 6 января в регионе начали вручать памятные медали «Рожденному на Ярославской земле». Первая церемония прошла в отделе ЗАГС областного центра. Всего же к 6 января в регионе были зарегистрированы 30 новорожденных, в новогоднюю ночь появились на свет 13 малышей.

«За Рождественской звездой»

Фото: Администрация Рыбинска Рождество в Рыбинске

Около 10 тысяч человек приняли участие в праздновании Рождества Христова в Рыбинске 8 января. Центральным событием праздника стало шествие по улицам исторического центра. Его участники несли рождественские звезды, пели колядки и духовные песнопения. Возглавили шествие волхвы с живым верблюдом, также можно было увидеть и обитателей рождественского вертепа.

Пять пострадавших и один погибший

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области ДТП на дороге Тутаев - Богдановка

4 января на дороге Тутаев — Богдановка, по информации ГАИ, 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Volkswagen. В результате ДТП водитель «ВАЗа» погиб, водителя и четверых пассажиров (в том числе двух детей) второго авто увезли в больницу с травмами.